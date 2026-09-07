Ordu'da 8 aylık güvenlik raporu: aranan binlerce şahıs yakalandı, operasyonlar sürdü

Vali muammer Erol'un 8 aylık asayiş değerlendirmesi

Ordu Valisi Muammer Erol, il genelinde 2026 yılının ilk 8 ayında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş ve suçla mücadele çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Sunulan raporda aranan şahıslardan, suç türleri, operasyon sayıları ve ele geçirilen malzemelere kadar ayrıntılı veriler paylaşıldı.

aranan şahıslar ve genel asayiş verileri:

Vali Erol, yılın ilk 8 ayında aranan 5 bin 771 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu kişilerin içinde hapis cezası bulunan 1 bin 792 kişinin sevk edildiği, ifade almak amacıyla aranan 3 bin 979 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Asayiş olayları ve uygulamalarda toplam 522 silah ele geçirilmiş; bu silahlar arasında 197 tabanca, 179 av tüfeği, 143 kurusıkı tabanca ve 3 uzun namlulu tüfek bulunuyor. Bu kapsamda 563 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda 10 ana başlık üzerinden karşılaştırma yapıldığında; 2026'nın ilk 8 ayında konut dokunulmazlığının ihlalinde %2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda %3 ve çocuğun cinsel istismarında %18 oranında azalma gözlemlendi. Buna karşın hakaret olaylarında %3, huzur ve sükunu bozma suçunda %6,5, kasten yaralama suçunda %1 ve tehdit suçunda %2 oranında artış yaşandı. Kasten öldürme olayları 2025'te 3 iken 2026'da 7'ye, cinsel taciz vakaları ise 60'tan 72'ye yükseldi; kişilere karşı işlenen olayların toplamında %1,8 artış görüldü. Bu suçlarda aydınlatma oranı 2025 Ağustos'ta %99,9 iken 2026 Ağustos'ta %99,7 olarak açıklandı.

mal varlığına karşı suçlar ve ekonomik suçlar:

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde toplamda %6,9 artış meydana geldi. Rapor, oto hırsızlığında %90, yağma suçunda ise %28,2 oranında azalma olduğunu bildirirken olay bazında otodan hırsızlık 9'dan 12'ye, motosiklet hırsızlığı 5'ten 9'a, evden hırsızlık 81'den 89'a ve işyeri/kurum hırsızlığı 67'den 68'e yükseldiğini aktardı. Dolandırıcılık olayları %10,4 oranında artış gösterdi. Bu suçlarda aydınlatma oranı %97,1 olarak kayda geçti.

kaçakçılık operasyonları ve ele geçirilenler:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 314 operasyon yapıldığı, bu operasyonlarda 620 kişi hakkında işlem yapıldığı, 39 kişinin tutuklandığı ve 76 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 bin 605 paket sigara, 19 bin 83 adet kaçak emtia, 24 sahte para, 64 tabanca, 3 bin 91 fişek, 1.088 litre alkollü içki, 1 ton 747 kilo tütün, 1.232 tarihi eser, 1 milyon 217 bin 630 makaron ve çeşitli belge, kazı malzemesi, çek-senet ile silah ve bıçaklar yer aldı.

uyuşturucu operasyonları ve el konulan maddeler:

Uyuşturucuyla mücadelede imal ve ticaret amaçlı 127 operasyon gerçekleştirildi; bu çalışmalarda 141 kişi tutuklandı, 70 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarına yönelik 1.105 operasyon düzenlendi; bunlarda 2 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda toplam olarak 13 kilo 44 gram esrar, 68 gram kokain, 2 kilo 532 gram metamfetamin, 4 kilo 599 gram bonzai, 620 gram skunk, 817 gram bonzai hammaddesi, 29 gram pregabalin, 5 gram eroin, 1.325 kök kenevir, 72 kök haşhaş, 10.279 sentetik ecza ve 203 ecstasy maddesi ele geçirildi. (Raporun özet başlıklarında toplamın 21 kilo 714 gram olarak ifade edildiği bölüm de yer aldı.)

siber suçlar ve bilişim operasyonları:

Siber suçlarla mücadele kapsamında asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık ve diğer suç kategorilerinde toplam 964 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Terörle iltisaklı 8 kişi tespit edildi. Ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 18 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlarda 30 kişi tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarı ile ilgili yapılan 18 operasyonda ise 7 kişi tutuklandı.

trafik denetimleri ve kaza bilançosu:

Trafik denetimleri kapsamında 1.079.374 araç kontrol edildi; bu kontrollerde 123.941 araca işlem uygulandı. İl genelinde 5.531 ticari taksi denetlendi, bunlardan 475'ine işlem yapıldı; 11.886 okul servisinin denetlendiği ve 401 servise işlem uygulandığı belirtildi. Çakar denetimlerinde 3.999 araç kontrol edilirken 3 araca işlem uygulandı. Sekiz aylık dönemde 4.309 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 2.824 kişi yaralandı. Vali Erol, 2026 yılında 140 patpat kazasının yaşandığını ve bu kazalarda 234 kişinin yaralandığını bildirdi. Trafik kazalarında ise raporda 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 13'ünün kaza yerinde, 11'inin kaldırıldıkları hastanede vefat ettiği; patpat kazalarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

göçmen kaçakçılığı ve geçici koruma:

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ordu genelinde geçici koruma altında bulunan 672 Suriyeli göçmen olduğu bildirildi. 2023 Aralık ayından 2026 Ağustos ayına kadar yapılan kimlik denetimlerinde 7.241 göçmene işlem yapıldığı ve bu kontrollerde 10 düzensiz göçmenin tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca il sınırları içinde 2 Mobil Göç Noktası bulunduğu açıklandı.

Vali Erol'un sunduğu veriler, Ordu'da emniyet güçlerinin çok yönlü mücadele yürüttüğünü; yüksek aydınlatma oranları, artan bazı suç türleri ve kapsamlı operasyonlarla elde edilen ele geçirmelerin tabloyu şekillendirdiğini gösteriyor. Yetkililer, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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