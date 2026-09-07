Erzurum modelinden ayvalık’a: yeşil destinasyona giden yol için tescilli rehber

erzurum'daki tescil süreci Ege için yol gösteriyor:

Türkiye’nin sürdürülebilir turizm alanındaki ilk ve tek tescilli destinasyonu Erzurum Ejder 3200de yürütülen uluslararası denetim süreci, Ayvalık Küçükköy başta olmak üzere Ege’de yeşil destinasyon hedefi taşıyan projelere örnek teşkil ediyor. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri’ni kapsayan Ejder 3200 için gerçekleştirilen saha denetimi, bölgenin uzun vadeli sürdürülebilirlik kapasitesini uluslararası standartlara göre test etti.

denetimin kapsamı:

İtalya merkezli belgelendirme kuruluşu Vireo’nun kıdemli denetçileri Daniele Bettiati ve Eddy Papais tarafından 26-28 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen üç günlük saha denetiminde; kültürel alanlar, turizm tesisleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilirlik uygulamaları detaylı biçimde incelendi. Denetim sürecinde yerel toplum temsilcileriyle görüşmeler yapılarak uygulamaların sahadaki yansıması değerlendirildi.

Bu süreç, küresel sürdürülebilir turizm ekosisteminde binlerce destinasyon arasından gerekli standartları karşılayabilen 58 tescilli merkez arasında yer alma çabasının somut bir adımı oldu. Erzurum Ejder 3200, Türkiye’den bu seviyeye ulaşan ilk örnek olarak kayda geçti.

yerel liderlik ve uluslararası gözlem:

Denetimi resmi gözlemci denetçi (observer) olarak sahada takip eden Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitim Derneği (SÜRÇED) Başkanı Doğan Karataş, Erzurum’daki modelin Ayvalık ve Ege için önemli bir referans oluşturduğunu vurguladı. Karataş, GSTC Destinasyon Standardı’nın bir bölgenin erişebileceği en üst düzey sürdürülebilirlik tescillerinden biri olduğunu belirterek; Erzurum Büyükşehir Belediyesi vizyonu, Ejder 3200 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Bağrıyanık ve Sürdürülebilir Turizm Yönetim Sistemi ekibinin (Tolgahan Tunç, İbrahim Yangır, Furkan Yılmaz) çalışmalarını öne çıkardı.

Karataş, denetim sürecini değerlendirirken şunları kaydetti: "Dünyada; Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya’da 13 ülkede seçkin turizm merkezinin ulaştığı bu seviyeye Türkiye’den giren ilk ve tek destinasyon Erzurum Ejder 3200 olmuştur."

ayvalık küçükköy'e yansımalar:

SENTRUM Projesi kapsamında UNDP ve Enerjisa iş birliğiyle sürdürülen çalışmalar, Erzurum deneyiminin Ayvalık Küçükköy’e aktarılmasını hedefliyor. Karataş, Erzurum’da elde edilen uluslararası tecrübenin Küçükköy gibi Ege destinasyonlarına "vizyonel rehberlik" sağlayacağını belirtti ve amaçlarının bu küresel başarıyı bölgeye yaymak olduğunu ifade etti.

Erzurum’daki denetim sonrası Küçükköy’de saha incelemelerinde bulunan Karataş, Küçükköy Kent Müzesi, tarihi sokaklar ve yerel yönetim alanlarını yerinde değerlendirerek bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelini inceledi. Küçükköy’ün sanat, yerel miras ve geri dönüşüm kültürünü koruyan yaklaşımı, uluslararası standartlarla güçlendirildiğinde Ayvalık’ın görünürlüğünü artıracak önemli unsurlar olarak öne çıktı.

SENTRUM projesinin öncelikleri:

SENTRUM çerçevesinde Küçükköy’de; yerel değerlerin korunması, kültürel mirasın yaşatılması, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonominin desteklenmesi gibi başlıklar ön plana alınıyor. Bu öncelikler, bölgenin turizmi dört mevsime yayma hedefine katkı sağlayacak şekilde planlanıyor.

Erzurum Ejder 3200’teki denetim sürecinin ortaya koyduğu uygulamalar ve edinilen tecrübe, Ayvalık Küçükköy’e aktarılabilirse, bölgenin uluslararası platformlardaki sürdürülebilir turizm görünürlüğünün güçlenmesi bekleniyor. Bu geçiş, hem yerel topluma hem de Ege turizmine uzun vadeli kazanımlar sunma potansiyeli taşıyor.

KÜÇÜKKÖY KENT MÜZESİ