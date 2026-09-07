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Ayvacık'ta geceyi karartan yangın: yalnız yaşayan kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Ayvacık ilçesinde müstakil bir evin giriş katında çıkan yangında yalnız yaşayan 50 yaşındaki Semiha Yazıcı feci şekilde yanarak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayvacık'ta geceyi karartan yangın: yalnız yaşayan kadın yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Samsun'un Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi, Keskinoğlu Sokak adresindeki müstakil bir evin giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıktığı bölge itfaiye ekiplerince güvenlik önlemi alınarak çevreye kapatıldı.

ekiplerin müdahalesi ve tespitler:

Alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Semiha Yazıcı (50)'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazazedeye ulaşan sağlık ekipleri müdahale etti; ancak Semiha Yazıcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olay yerinde ve adli süreç kapsamında inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin kesin sonucun yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından açıklanacağını bildirdi.

SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 50 YAŞINDAKİ KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN...

SAMSUN’UN AYVACIK İLÇESİNDE MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA 50 YAŞINDAKİ KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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