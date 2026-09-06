İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında KPSS hazırlığı başladı

İstanbul'da KPSS sabahı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için İstanbul genelinde adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Okul çevrelerinde belirgin bir yoğunluk oluşurken, adayların sınav öncesi heyecanlı ve dikkatli olduğu gözlemlendi. Sınavın saat 10.15'te başlaması planlanıyor.

sınav öncesi uygulamalar:

Adaylar sınava giriş belgeleri ve kimlikleriyle birlikte binalara yönlendirildi. Sınav kuralları gereği bina içine alınmayan çanta, telefon ve benzeri özel eşyalarını adaylar okul çevresinde oluşturulan emanet noktalarına teslim etti. Sınava giriş süresi ile ilgili olarak, adayların sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmayacağı duyuruldu.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu toplam 145 sınav merkezinde uygulanıyor. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek; sınav kurallarına uyum ve zaman yönetimi adaylar için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

aday beklentileri ve hazırlıklar:

Sınav alanındaki adayların bir kısmı son notlarını gözden geçirirken, bazıları yakınlarıyla beklemeyi tercih etti. KPSS'ye ilk kez girdiğini söyleyen ve Yalova Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yeni mezun olduğunu belirten bir aday, uzun süredir hazırlandığını ve 'Hedefim 80 üzeri puan almak, iyi hazırlandım' ifadelerini kullandı.

Başka bir aday ise yaklaşık 3-4 aydır düzenli çalıştığını, uykusuz günler geçtiğini ve geçen sene hemşirelik mezunu olduğunu belirterek 'Hedefim 80 puan almak ve atanmak' dedi. Bu ifadeler, adayların farklı hazırlık süreçleri ve hedeflerle sınava geldiğini gösteriyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yayımladığı bilgilendirmede, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğunu açıkladı. Sınavın başlamasıyla birlikte merkezlerdeki düzenin korunması ve kurallara uyumun sağlanması öncelikler arasında olacak.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU İÇİN ADAYLAR SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN SINAVA GİRECEKLERİ OKULLARA GELMEYE BAŞLADI.