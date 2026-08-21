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İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, turistlere yönelik yankesicilikte 20 şüpheli gözaltına alınırken mağdurlar yaklaşık 5 milyon TL zarara uğradı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:26

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine operasyon

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerinde turistlere yönelik yankesicilik yapan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Soruşturmada, toplu taşıma araçlarında faaliyet gösteren şüphelilerin 3-5 kişilik gruplar halinde hareket ettiği ve toplamda 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi. Mağdurların uğradığı zararın yaklaşık 5 milyon TL olduğu tespit edildi.

Nasıl çalıştıkları:

Emniyet kaynaklarına göre şüpheliler, toplu taşıma araçlarında yol yoğunluğundan yararlanarak sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini uyguladı. Bu taktiklerle turistlerin dikkatleri dağıtılarak çanta ve değerli eşyalar alındı; organize biçimde hareket eden gruplar kısa sürede olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltılar ve soruşturma süreci:

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği, emniyet birimlerinin olayları aydınlatmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşlar ve özellikle yabancı ziyaretçiler için yetkililer, kalabalık meydanlarda ve toplu taşıma kullanımında kişisel eşyaların göz önünde tutulması, çanta fermuarlarının kapalı tutulması ve şüpheli hareketleri derhal polise bildirme konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL&#039;DA 5 İLÇEDE 5 MİLYON TL&#039;LİK YANKESİCİLİK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 5 MİLYON TL'LİK YANKESİCİLİK OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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