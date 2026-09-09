İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de uyuşturucu ticaretine ilişkin olduğu belirlenen 3 ikamet adresi, 1 araç ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra üretim kapasitesine işaret eden ekipmanlar ele geçirildi. Bunlar arasında 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 45 kilo 800 gram toz halinde pregabalin, 39 kilo 500 gram skunk ve 5 kilogram kokain bulunuyor. Ayrıca 1 milyon adet doluma hazır boş kapsül, 41 bin adet boş plastik kutu, 50 bin adet plastik kapak, 3 adet hap üretiminde kullanılan makine, 1 adet kiloluk ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 850 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

soruşturma ve yasal süreç:

Yakalanan şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldığı ve zanlıların adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Yetkililer, ele geçirilen miktar ve üretim ekipmanlarının, olayın sadece perakende satış değil aynı zamanda üretim faaliyeti içerdiğine işaret ettiğini belirtiyor.

ELE GEÇİRİLENLER