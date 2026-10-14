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İstanbul'da yağmurda suya gömülen motosikletlinin kurtuluş mücadelesi

İstanbul'da etkili yağmur sonrası yollarda oluşan su birikintisinde motosikletinin suya gömülmesiyle güçlük yaşayan sürücünün çaresiz anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da yağmurda suya gömülen motosikletlinin kurtuluş mücadelesi

O anlar kameraya böyle yansıdı:

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından bazı yolların suyla kaplandığı, bir motosikletlinin ise motosikletinin suya gömülmesi sonucu zor anlar yaşadığı görüntülere yansıdı. Videoda sürücünün su içinden motosikletini kurtarmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların durumu izlediği görülüyor.

Çıkma çabası ve çevrenin tepkisi:

Görüntülerde, sürücünün motosikletini sudan çekmeye çalışırken güçlük yaşadığı ve bulunduğu alandan zorlukla kurtulduğu dikkat çekiyor. O anları kaydeden cep telefonu kamerası, yağmurun yarattığı olumsuz koşulların günlük yaşamı nasıl etkilediğini açığa çıkarıyor.

Vatandaşların yaşadığı genel sıkıntılar:

Genel görüntüde, yolların suyla dolması nedeniyle birçok vatandaşın benzer güçlükler yaşadığı; kısa süreli aksaklıkların oluştuğu anlaşılıyor. Paylaşılan video, yağış anında dikkatli olunması gerektiğini ve ani su birikintilerinin ulaşımda sorun yaratabildiğini gösteriyor.

İSTANBUL&#039;DA BİR MOTOSİKLETLİ ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE SUYA BATTI.

İSTANBUL'DA BİR MOTOSİKLETLİ ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE SUYA BATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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