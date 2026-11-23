İstanbul ekibi Trabzon'da bin gramlık prematüre bebek için ameliyat gerçekleştirdi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 hafta, 450 gram olarak dünyaya gelen Ömer Ata adlı prematüre bebekte, doğum sonrası kapanması beklenen damar açıklığı olan patent duktus arteriozus (PDA) saptandı. İlaçla kapanmayan damarın neden olduğu solunum ve hemodinamik sorunlar nedeniyle bebek solunum cihazına bağlı kaldı ve cerrahi müdahale gerekliliği ortaya çıktı.

Trabzon'da bu cerrahiyi yapabilecek ekip bulunmaması üzerine harekete geçen sağlık kurumları, 112 aracılığıyla İstanbul ekibiyle irtibata geçti. Sağlık Bakanlığı ile Trabzon ve İstanbul İl Sağlık Müdürlükleri arasındaki hızlı koordinasyon sonucu Doç. Dr. Mehmet Dedemoğlu, Op. Dr. Abdullah Urve Köksal ve Hemşire Esmanur Gemici Trabzon'a giderek yerinde müdahale etmeyi tercih etti.

Operasyonun ayrıntıları:

11 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ameliyatta, doğrudan aort ile akciğer atardamarı arasındaki açıklık cerrahi yöntemle kapatıldı. Operasyon yaklaşık yarım saat sürdü ve ekip tarafından başarıyla tamamlandı. Doç. Dr. Dedemoğlu, prematüre bebeklerin naklinin yüksek risk taşıdığını, bu yüzden ekibin hastanın olduğu yerde ameliyat yapma teklifinin kabul edildiğini belirtti. Ameliyat sonrası bebek yoğun bakım ünitesindeki kontrollerinin tamamlandığı, durumunun stabil ve sağlıklı olduğu bildirildi.

Ameliyatın ardından aile ile yapılan görüşmelerde hem ekip hem de ailenin duygusal anlar yaşadığı, ailenin ameliyat ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi. Hastane yönetimi başarılı müdahale için İstanbul'dan gelen ekibe teşekkür belgesi verdi.

Gidiş ve dönüş uçuşlarında havada müdahaleler:

Ekibin Trabzon'a gidişi ve dönüşü sırasında uçakta da tıbbi acil durumlara müdahale etmek zorunda kaldıkları aktarıldı. Gidiş uçuşunda, hostesin anonsuyla çağrılan ekip göğüs ağrısı şikayeti olan yaklaşık 60-65 yaşlarındaki kalp hastası bir yolcuda müdahale ederek hastayı stabilize etti. Dönüş uçuşunda ise, uçağa binerken kan şekeri düşmesi sonucu baygınlık geçiren yabancı uyruklu diyabet hastası bir yolcuya müdahale edildi. Her iki yolcu da müdahale sonrası yolculuklarını sorunsuz tamamladı.

Doç. Dr. Dedemoğlu, bu tür durumlarda tıp insanlarının hem havada hem karada yardıma ihtiyaç duyanlara müdahale etmesinin vicdani ve mesleki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ekip, uçuş ekibinin panik yaşadığı anlarda müdahaleyle hem yolcuların hem de yakınlarının rahatlamasına katkı sağladığını belirtti.

Operasyonun teknik ve lojistik sürecinde Sağlık Bakanlığı, Trabzon ve İstanbul il sağlık müdürlükleri ile ilgili hastanelerin yöneticilerinin hızlı protokol oluşturduğu, böylece hem ameliyatın güvenli bir ortamda yapılabildiği hem de ailenin gereksinimlerinin dikkate alındığı ifade edildi.

Doç. Dr. Dedemoğlu ayrıca erken doğumlarda PDA gibi doğumsal damar açıklıklarının sık görüldüğünü, çoğunlukla ilaç tedavisiyle düzeldiğini ancak ilaçla kapanmayan vakalarda cerrahinin gerekli olduğunu anlattı. Prematüre bebeklerin yataktan oynatılmasının bile ciddi risk oluşturduğunu, hava yoluyla naklin ek risk getirdiğini, bu nedenle yerinde müdahale seçeneğinin birçok vakada daha uygun olduğunu söyledi.

Gebelik döneminde yapılan detaylı ultrason ve kalp tetkiklerinin erken tanı koymada kritik olduğuna dikkat çeken ekip, perinatologlarla iş birliği halinde karmaşık kalp hastalıklarının doğum planlaması ile yönetilebildiğini belirtti. Operasyonun ardından ekibin dönüşünde hem bebek hem uçaktaki yolcular açısından olumlu sonuçlar elde edilmesi, hem sağlık çalışanları hem de aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sonuç olarak, erken doğan ve ciddi kalp problemi olan Ömer Ata'nın PDA kapatma ameliyatı, İstanbul'dan Trabzon'a giden ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi; ekip, görev sırasında uçakta iki yolcuya da müdahale ederek ek bir sağlık desteği sağladı.

SAĞLIK EKİBİ VE BEBEĞİN AİLESİ