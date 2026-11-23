mandalinciden 24 kasım öğretmenler günü mesajı:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplum yaşamındaki merkezi rolünü ve belediyenin bu alandaki desteğini vurguladı. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin 98. yıl dönümünde eğitim camiasına şükranlarını sundu.

öğretmenlerin topluma katkısı ve değerinin önemi:

Mandalinci mesajında öğretmenleri "geleceğimizi bilgiyle, emekle ve aydınlık bir bilinçle şekillendiren" kişiler olarak tanımladı ve onların yalnızca bilgi aktarmadığını; doğruyu, iyiyi ve güzeli anlatarak gençlere yaşam becerileri kazandırdıklarını belirtti. Bu görevin kutsallığına dikkat çekerek öğretmenlerin mesleki itibarının korunması, saygınlıklarının güçlendirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

belediyenin somut destek taahhütleri:

Yerel yönetim sorumluluğuna vurgu yapan Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak eğitim alanında yürütülen çalışmaları ve sürdürülecek destekleri sıraladı. Burslar, kırtasiye yardımları, okullarda bakım-onarım ve imalat çalışmaları, spor alanları kazandırma ile destek kursları gibi uygulamaların devam edeceğini belirtti. Belediye hizmetlerinin, öğretmenlerin yükünü hafifletmeye ve öğrencilerin eğitim imkanlarını genişletmeye yönelik adımlar olduğunu vurguladı.

Mandalinci, eğitimin yalnızca okul sınırları içinde kalmaması gerektiğini, toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle güçlü bir geleceğin inşa edilebileceğini söyledi. Öğretmenlerin karşılaştıkları ekonomik güçlüklerin asgariye indirilmesinin ve eğitimdeki yapısal sorunların çözülmesinin öncelik olduğunu kaydetti.

atatürk’ün sözleri ve çağdaş birey hedefi:

Mesajında Atatürk’ün, "Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır." sözünü anımsatan Mandalinci, bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için öğretmenlere her alanda destek olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca Atatürk'ün "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" ifadesine atıf yaparak çağdaş birey yetiştirme hedefinin ancak öğretmenlerin özgür, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Son olarak Mandalinci, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını; öğretmen gaziler ile emekli öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirtti ve eğitim camiasıyla dayanışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

TAMER MANDALİNCİ’DEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI