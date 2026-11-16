Talas'ta karbon yutak alanıyla yeşil dönüşüm hızlanıyor

Proje ve uygulama:

Talas Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirerek Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde karbon yutak alanı oluşturdu. Proje, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) devam ederken tanıtıldı ve kentin yeşil altyapısını güçlendirmeye odaklandı.

Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan millet bahçesindeki binlerce ağaç ve farklı bitki türleri sayesinde atmosferdeki karbondioksitin doğal yollarla tutulması hedefleniyor. Teknik hesaplamalara göre bu alan, yılda yaklaşık 162.675 kilogram (162 ton) karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasına katkı sağlayacak.

Etki ve hedefler:

Proje ile hedeflenen başlıca kazanımlar arasında hava kalitesinin iyileştirilmesi, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve kentin biyolojik çeşitliliğinin desteklenmesi bulunuyor. Karbon yutak kapasitesinin artırılmasıyla kuşlar, arılar ve diğer canlılar için doğal yaşam alanları güçlendirilecek ve bölgenin ekolojik dirençliliği artırılacak.

Bu uygulama, iklim değişikliğine uyum ve dirençlilik çalışmalarına somut katkı sunarken, çevresel sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Talas bırakma amaçlarını destekliyor.

Belediyenin vizyonu:

Talas Belediyesi, çevreyi koruyan ve doğal kaynakları gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen projelerle "İklim Değişikliğine Dirençli Talas" vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Karbon yutak alanı girişimi, kentin yeşil dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılması için model oluşturması bekleniyor.

TALAS BELEDİYESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA DOĞAYA NEFES OLACAK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRDİ. ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) DEVAM EDERKEN, TALAS TÜRK DÜNYASI MİLLET BAHÇESİ'NDE OLUŞTURULAN KARBON YUTAK ALANI İLE HEM YEŞİL ALANLAR GÜÇLENDİRİLDİ HEM DE DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI.