eğitim düzenlendi:

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi personeline yönelik yangınla mücadele ve ilk müdahale eğitimi düzenlendi. Program; hastane çalışanları, Hastane Yönetim Ekibi ile Yangınla Müdahale ve Kurtarma Ekipleri katılımıyla gerçekleştirildi.

eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında yangın çeşitleri, farklı söndürme yöntemleri ve olay anında yapılması gereken öncelikler ele alındı. Katılımcılara, ilk müdahalenin önemi üzerinde durularak teorik bilgi verildi ve hangi durumlarda hangi müdahale yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.

uygulamalı tatbikat:

Teorik bölümün ardından uygulamalı eğitime geçildi. Hastane ve kamu sivil savunma ekiplerinin de katıldığı uygulamada, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve ekip içi koordinasyon gösterildi. Personel, senaryo temelli tatbikatlarla bir yangın durumunda söndürme cihazlarıyla nasıl müdahale edileceğini pratikte öğrendi.

Program, sağlık hizmetlerinin aksamasını önlemek için acil durumlara hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha vurguladı ve katılımcılara rutin eğitimlerin sürdürülmesinin gerekliliğini hatırlattı.

AYDIN'IN KARPUZLU İLÇESİNDE HASTANE PERSONELİNE YÖNELİK YANGINLA MÜCADELE VE İLK MÜDAHALE EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.