Başiskele'de yerel yönetim ve muhtarlar bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ilçede yürütülen hizmetlerin ve mahalle ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran'da düzenlendi.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Veysel Tipioğlu, Başiskele Kaymakamı Doç. Dr. Soner Şenel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile ilçedeki mahalle muhtarları katıldı. Katılımcılar, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ile devam eden belediye çalışmaları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

görüşülen öncelikler:

Toplantıda, mahallelerin altyapı, yol, park ve sosyal hizmet beklentileri, vatandaşlardan aktarılan talepler doğrultusunda ele alındı. Başkan Özlü, muhtarların vatandaşlarla yerel yönetim arasındaki iletişim köprüsü olduğunu vurgulayarak muhtarların görüş ve önerilerinin mahalle ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesinde önemli olduğuna dikkat çekti.

iş birliği, istişare ve hizmet taahhüdü:

Özlü, ilçedeki hizmetlerin tüm mahallelere ulaşması için ortak akıl, istişare ve dayanışma anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Muhtarların yürütülen çalışmalara katkı sağladığını ifade eden belediye yetkilileri, önceliklerin belirlenmesi ve uygulamaya aktarılması sürecinde koordinasyonun devam edeceğini söyledi.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELEREK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.