İş’te İzmir sayesinde üç mühendis ve bir planlama sorumlusu aynı firmada işe başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi istihdam köprüleri kurmaya devam ediyor:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen İş’te İzmir platformu, iş arayanlarla işverenleri dijital ve mobil kanallarda buluşturarak somut işe alımlara aracılık etmeye devam ediyor. Platform üzerinden başvuru yapan bir mekatronik mühendisi, bir elektrik-elektronik mühendisi ve bir planlama sorumlusu aynı mühendislik hizmetleri firmasında göreve başladı. Bu sonuç, belediyenin istihdam mekanizmalarının yerel işgücü piyasasına etkisini gösteriyor.

Platformun işleyişi ve firma deneyimi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi; kurs merkezleri, İş’te İzmir dijital platformu (www.isteizmir.net) ve ilçelere ulaşan Mobil İstihdam Başvuru Noktası otobüsü aracılığıyla adaylarla işverenleri bir araya getiriyor. Analiz ve mühendislik hizmetleri firması yetkilisi Tamer Günay platforma ücretsiz ilan verdiğini ve platformun kendileri için önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Günay, Şubat ayında üyelik oluşturduğunu, Mart ayında bir kişiyi, son bir ayda ise üç kişiyi İş’te İzmir aracılığıyla istihdam ettiklerini söyledi ve bu yıl toplam dört pozisyonlarını platform sayesinde doldurduklarını aktardı. Platformun ücretsiz ilan verme imkanı ve ilan süreçlerinde sağlanan düzenli iletişimin firmaya ekonomik ve operasyonel katkı sağladığını vurguladı.

Yeni çalışanların başvuru süreçleri ve izlenimleri:

İşe başlayanların anlatımları, platformun erişilebilirliği ve başvuru süreçlerinin hızına dair fikir veriyor. Mekatronik mühendisi olarak işe başlayan Şeymanur Karadal (22), yeni mezun olduğunu, mühendis arkadaşlarının önerisiyle İş’te İzmir üzerinden başvurduğunu ve ilk işini platform sayesinde bulduğunu ifade etti. Planlama sorumlusu Çağla Bozyer (28) yedi ay süren iş arama dönemi sonrası İş’te İzmir üyeliğiyle kısa sürede olumlu dönüş aldığını ve bir hafta içinde işe başladığını belirtti. Elektrik-elektronik mühendisi Asım Can Dönmezer (30) ise platformu görüp üye olduğunu, ilana başvurduğu için görüşmeye çağrıldığını ve genel olarak platformun kullanımı açısından diğer özel platformlarla benzer olduğunu dile getirdi.

Bu işe alımlar, İş’te İzmir'in hem işverenler için nitelikli adaylara ulaşma hem de iş arayanlar için erişilebilir fırsatlar sunma işlevini ortaya koyuyor. Firma yetkilisinin memnuniyeti ve yeni çalışanların süreçten duydukları memnuniyet, platformun yerel iş piyasasında pratik ve etkili bir kanal olarak çalıştığını gösteriyor.

Sonuç olarak, İş’te İzmir dijital altyapı ve mobil başvuru noktalarıyla yerel istihdamı güçlendirmeyi sürdürüyor; belediyenin koordinasyonu ve platformun ücretsiz ilan imkanı, hem işverenlerin ihtiyaçlarını hızlı karşılamasına hem de genç profesyonellerin ilk işlerine ulaşmasına katkı sağlıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İŞ ARAYANLARLA İŞVERENLERİ BULUŞTURDUĞU İŞ’TE İZMİR PLATFORMU, İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYOR.