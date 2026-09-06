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Eda Erdem Dündar: ikinci şampiyonlukta seyirci desteği belirleyici oldu

Eda Erdem Dündar: İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yaz başında koyduğu hedeflere ulaştı; seyirci desteği belirleyiciydi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eda Erdem Dündar: ikinci şampiyonlukta seyirci desteği belirleyici oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda şampiyonluk gururu:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonrası takımın yaz başında belirlediği hedeflerin hepsine ulaşmış olmaktan gurur duyduklarını belirtti. "Çok mutluyuz. Takım olarak yazın başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içinde maçı oynadık," dedi.

Maçın dönüm noktaları:

Dündar, maçta zaman zaman oyundan düşseler de seyircinin desteğinin ve inancının takımı oyuna geri döndürdüğünü vurguladı. İtalya karşısında 2-1'den geri dönerek maçı 3-2 kazandıklarını aktardı. Üçüncü setten sonra başlayan geri dönüşte Yaprak Erkek ve Derya Cebecioğlu'nun performansının dördüncü sete hazırlayıcı rol oynadığını, dördüncü sette iyi servislerle başlayıp bloklarda rakibin önemli oyuncularını durdurunca avantaj sağladıklarını ifade etti.

Oyuncu katkıları ve Vargas'ın rolü:

Dördüncü sette ve karar sette öne çıkan servis turları ile Elif Şahin, öndeki blok turlarıyla Zehra Güneş ve sonrasında Melissa Vargas'ın servislerinin büyük avantaj oluşturduğunu söyledi. Dündar, Vargas için "Vargas, çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir takım arkadaşı. Nerede, nasıl, ne zaman performans göstermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Çok güzel yüreğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Ayrıca kaybedilen setlerde fazla basit hata yaptıklarını, kazandıkları setlerde ise özellikle dördüncü ve karar setinde neredeyse kusursuza yakın oynadıklarını belirtti.

Şampiyonluktan dolayı takımın çok gururlu olduğunu vurgulayan kaptan, maçın seyir zevki yüksek geçtiğini ve sahada oynarken oyuncuların büyük keyif aldığını sözlerine ekledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, salondaki seyirci inancının kendilerini...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, salondaki seyirci inancının kendilerini oyuna döndürdüklerini söyleyerek, "Takım olarak yazın başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık. Çok güzel bir atmosfer içinde maçı oynadık" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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