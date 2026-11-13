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Kuşadası'nda konteynere moloz bırakan kişiye idari para cezası

Kuşadası'nda Değirmendere Mahallesi'nde çöp konteynerine inşaat atığı döken M.İ.Ö.'ye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda konteynere moloz bırakan kişiye idari para cezası

Kuşadası'nda konteynere moloz bırakan kişiye idari ceza:

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma Birimi ekiplerinin Değirmendere Mahallesi'nde yaptığı denetimde, Ahmet Pınarı Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine yasak olmasına rağmen inşaat atığı döküldüğü tespit edildi. Söz konusu kişi M.İ.Ö.'ye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

denetimlerin amacı ve kapsamı:

Kuşadası Belediyesi, eski mobilya, bahçe ve inşaat atıkları ile moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların sokaklara gelişigüzel bırakılmasını ve çöp konteynerlerine atılmasını önlemek amacıyla kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri, yasa dışı atık bırakılmasını engellemeye yönelik kontrollerini sürdürüyor.

turizm vurgusu ve iş birliği çağrısı:

Yetkililer, Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, çevre temizliği kurallarına uyulması hususunda vatandaşlara ve firmalara iş birliği çağrısında bulundu.

KUŞADASI’NDA ÇÖP KONTEYNERİNE YASAK OLMASINA RAĞMEN İNŞAAT ATIĞI DÖKTÜĞÜ BELİRLENEN KİŞİYE 10 BİN...

KUŞADASI’NDA ÇÖP KONTEYNERİNE YASAK OLMASINA RAĞMEN İNŞAAT ATIĞI DÖKTÜĞÜ BELİRLENEN KİŞİYE 10 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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