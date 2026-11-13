Çanakkale boğazında lodos alarmı: çift yönlü transit geçişler durduruldu

Çanakkale Boğazı, akşam saatlerinde etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle deniz trafiğine geçici olarak kapatılıyor. Meteorolojinin uyarısında fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi; zaman zaman hızı 90 kilometreyi buluyor.

meteorolojik uyarı ve rüzgar şiddeti:

Meteorolojinin Çanakkale için yayımladığı bilgilendirmede rüzgarın saatte 60-90 kilometre arasında eseceği, yer yer fırtına şeklinde olacağı vurgulandı. Bu şiddetteki lodos, boğazdaki seyir, manevra ve demirleme işlemlerini güçleştiriyor ve güvenlik riskini artırıyor.

gemi trafiği ve yapılan duyuru:

Çanakkale Boğazı'nda fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesi üzerine kuzey ve güney yönlerinden geçişler saat 16.45 itibariyle çift yönlü olarak geçici süreyle kapatılacak. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla tüm gemi kaptanlarını bilgilendirdi; yetkililer, ilgili tarafların duyurulara ve emniyet talimatlarına uymasını istedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI SAATTEKİ HIZI ZAMANA ZAMAN 90 KİLOMETREYİ BULAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE SAAT 16.45 İTİBARİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANACAK.