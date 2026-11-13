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64 ilde eş zamanlı operasyon: kaçak tütün ve alkollü içki trafiğine darbe

KOM koordinesinde 64 ilde yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; sigara, makaron ve alkollü içkiler ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

64 ilde eş zamanlı operasyon: kaçak tütün ve alkollü içki trafiğine darbe

İçişleri Bakanlığı açıklaması:

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda 64 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda toplam 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

operasyonun kapsamı:

Açıklamada, illerdeki İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalarda; gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkemize kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarıyla bağlantılı kişilere yönelik işlemler gerçekleştirildiği belirtildi. Uygulamanın koordinasyonunu Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı üstlendi.

ele geçirilen ürünler ve miktarlar:

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında 64 bin 857 litre alkollü içki, 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron ve 230 bin 80 paket sigara yer aldı. Bakanlığın açıklaması, bu tür denetimlerin kaçakçılık zincirinin kırılmasına yönelik süregelen çalışmaların parçası olduğunu vurguladı.

64 ilde &quot;Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele&quot; kapsamında düzenlenen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında...

64 ilde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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