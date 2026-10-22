Italiano'dan rotasyon kararı: Trabzonspor 11'inden sekiz değişiklikle Crystal Palace maçına

İtalyan teknik adamdan geniş rotasyon:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında oynanan Crystal Palace mücadelesinde, Süper Lig'de deplasmanda 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının 11'inden geniş çaplı değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, önceki karşılaşmanın ilk 11'inden tam 8 ismi çıkartarak farklı bir başlangıç kadrosu sahaya sürdü.

maç kadrosu:

Alexander Nübel - Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara - Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Kartal Yılmaz, İlhan Fakılı - Hyeon-Gyu Oh.

savunma ve orta sahada dikkat çeken hamleler:

Trabzonspor deplasmanında sahaya sürdüğü defans dörtlüsünün tamamını değiştirerek Amir Murillo, Emmaneul Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmazı kulübeye çeken Italiano, Crystal Palace karşısında savunma hattına Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ ve Kassoum Ouattara ikilisini verdi. Orta sahada ise önceki maçtan sadece Leandro Trossard ve Fabio Miretti 11'de kaldı; Salih Özcan'ın yerine ise Wilfred Ndidi görevlendirildi.

hamlelerin içeriği:

Teknik direktör, hücum ve kanat rotasyonunda da değişikliğe giderek Vaclav Cerny yerine İlhan Fakılıyı, Junior Olaitan yerine Kartal Kayra Yılmaz'ı değerlendirme tercihinde bulundu. Ayrıca Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim maçında attığı iki golle dikkat çeken Hyeon-Gyu Oh, Crystal Palace karşısında tekrar ilk 11'de şans buldu.

Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında bekleneni veremeyen Dusan Vlahovic ise bu müsabakada yedekler arasında yer aldı.

genç oyunculara fırsat ve geri dönüşler:

Yaz transfer döneminde Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan Ümit Akdağ, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ümit, prior olarak sadece Hoffenheim maçında 1 dakika forma giymişti; Teknik Direktör Italiano, oyuncunun uzun süren bir hastalık döneminin ardından iyileştiğini ve bundan sonra daha fazla süre alacağını belirtmişti.

Öte yandan Kartal Kayra Yılmaz, son olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris karşısında 11'de yer almış ve tam 8 maç aradan sonra tekrar ilk 11 şansı buldu. Kartal, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 müsabakada 130 dakika süre aldı.

dolmabahçe'de görsel şölen:

Maçta Beşiktaş taraftarı tribünleri doldurdu. Batı ve Kuzey tribünlerindeki seyirciler siyah, Doğu ve Güney tribünlerindeki taraftarlar beyaz giyerek görsel bir birliktelik oluşturdu. Tribünlerde yapılan koreografide Büyük Kartal figürü, savaşçılar ve siyah-beyazlı bayraklar yer aldı; koreografide İngilizce olarak "Never Surrender, Never Give Up (Asla teslim olma, asla vazgeçme)" yazısı kullanıldı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO ITALİANO, SÜPER LİG’DE DEPLASMANDA 2-0 KAYBETTİKLERİ TRABZONSPOR MAÇININ 11’İNDEN 8 DEĞİŞİKLİK YAPARAK CRYSTAL PALACE MÜCADELESİNE ÇIKTI.