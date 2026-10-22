Wouter Vrancken: trabzonspor deplasmanından çıkarılacak dersler

maç değerlendirmesi:

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Hearts, sonucun gölgesinde olumlu yönler de buldu. Maçın genelinde kontrol tamamen el değiştirmese de skora yansımayan anlar ve şans faktörü takımın aleyhine işledi. Teknik ekip, karşılaşmanın zorluğunu ve rakibin kalitesini değerlendirdi.

vrancken'in sözleri:

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, maç sonrası basın toplantısında oyuncularını savunarak, "Burada oynamak kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler, şansta bizden yana değildi" dedi. Vrancken rakibin önemli oyunculara sahip olduğunu belirtti ve bu tür maçların özgüveni yeniden kazanmada önemli olduğunu vurguladı.

Teknik direktörün değerlendirmesi, mağlubiyetin ardından gelen moral ve taktik çıkarımlara odaklanıyor. Vrancken, takımın kısa sürede toparlanıp ligdeki karşılaşmalara odaklanması gerektiğini ifade ederek, "Artık lige döneceğiz ve odaklanmamız gereken maçlar var" sözleriyle dikkat çekti.

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor’a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.