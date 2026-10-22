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Miretti dolmabahçe'de sakatlandı, Salih Özcan oyuna dahil oldu

Fabio Miretti, Crystal Palace maçının 39. dakikasında Kamada ile girdiği mücadelede omzundan sakatlanıp oyunu sürdüremedi; yerine Salih Özcan girdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Miretti dolmabahçe'de sakatlandı, Salih Özcan oyuna dahil oldu

mücadelede erken değişiklik

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de İngiltere ekibi Crystal Palace'ı konuk etti. İlk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı ancak maçın akışı orta sahadaki bir sakatlık nedeniyle erken etkilendi.

miretti'nin sakatlığı

Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü'nün yokluğunda 11'de sahaya çıkan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, karşılaşmanın 39. dakikasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Miretti, orta sahada rakip oyuncu Kamada ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı; omzundan yaşadığı sorun nedeniyle pozisyonun ardından kalkamadı ve oyuna devam edemedi.

yerine yapılan hamle ve kadro etkisi

Teknik direktör Vincenzo Italiano, sakatlığın ardından Miretti'yi oyundan alarak yerine Salih Özcan'ı sürdü. Bu değişiklik, Beşiktaş'ın orta saha organizasyonunda anlık bir yeniden düzenleme gerektirdi ve maçın kalan bölümünde teknik ekipin alternatifleri devreye girdi.

Bu sezon Miretti, takım formasıyla toplam 7 maçta görev aldı; bu karşılaşmaların 4'ü Süper Lig, 3'ü ise Avrupa kupaları kapsamında oynandı.

BEŞİKTAŞ&#039;IN İTALYAN ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ, CRYSTAL PALACE MÜCADELESİNİN 39. DAKİKASINDA...

BEŞİKTAŞ'IN İTALYAN ORTA SAHA OYUNCUSU FABİO MİRETTİ, CRYSTAL PALACE MÜCADELESİNİN 39. DAKİKASINDA SAKATLANARAK YERİNİ SALİH ÖZCAN'A BIRAKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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