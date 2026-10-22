Thomas Reis iki maçlık açılıştan memnun: hedef lig aşamasını geçmek

maçın özeti ve teknik direktör değerlendirmesi:

UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hearts’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Thomas Reis, karşılaşmanın ilk bölümünde yaşadıkları güçlüğe rağmen ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını belirtti.

Reis, maçın başlangıcında özellikle ilk 15-20 dakika içinde maça girmekte zorlandıklarını, bunun takımda yapılan değişikliklerle ilişkili olduğunu ifade etti. Teknik adam, "Takımda birçok değişiklik olduğunu görebiliyoruz. Tamamıyla yeni bir orta sahamız vardı. Savunmanın arka dörtlüsünde de değişiklikler yaptık" diyerek ilk yarıda rakibin direkten dönen bir kafa vuruşundan yaralandığını, genel anlamda maçın ilerleyen bölümünde kendilerinin daha iyi oynadığını aktardı.

İkinci yarıda gelen golün ardından oyunun tamamen kontrollerine geçtiğini vurgulayan Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi: "İki maçta alınan 6 puan beni gayet mutlu ediyor."

hedefler ve geçmişten çıkarılan dersler:

Reis, turnuvadaki hedeflerini net olarak ortaya koydu ve puan kayıplarına karşı uyarıda bulundu. Alman teknik adam, "Hedefimiz elbette lig aşamasını geçmek olacak" ifadelerini kullanarak hedefin öncelikli olduğunu belirtti. Daha önce Samsunspor ile yaşadığı süreci hatırlatan Reis, o dönemde iyi bir başlangıç yaptıktan sonra kolay puan kayıplarıyla karşılaşıldığını ve play-off oynamak zorunda kaldıklarını aktardı.

Reis, şu an elde edilen 6 puanın olumlu olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ekledi: "Bu 6 puanın lig aşamasını geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemeliyiz. Önümüzdeki maça ve oynayacağımız bütün karşılaşmalara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor." Ayrıca bir sonraki rakiplerinin yine bir Alman takımı olacağını ve o maça da aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını belirtti.

kırmızı kart ve oyuncu disiplinine dair görüşler:

Karşılaşmada Cabral’ın gördüğü kırmızı karta ilişkin olarak Reis, konuya temkinli yaklaştığını ve benzer durumların geçmişte de yaşandığını söyledi. "Kırmızı kartla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ne düşündüğümü burada çok fazla ifade etmek istemiyorum" diyen Reis, Samsun’da da benzer bir vaka bulunduğunu hatırlatarak bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Genç oyuncuların hata yapabileceğini kabul eden Reis, Cabral’ın yaşanan durumdan dolayı mutsuz olduğunu ve oyuncuların daha fazla özen göstermesi gerektiğini belirtti.

sakatlık durumu ve gelecek planı:

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Reis, Paul Onuachu hakkında Rizespor maçında forma giymesinin zor olabileceğini söyledi: "Rizespor maçı kendisi için biraz erken olabilir. Belki ilk 11’de başlaması için erken olacak." Ancak Onuachu’nun Rizespor maçından sonra takımla birlikte olmasını umduklarını ifade etti.

Reis, ayrıca Mustafa hakkında ise Rizespor maçıyla birlikte kadroda yer almasını beklediklerini ve onun da en kısa zamanda en iyi haliyle takıma katılmasını umduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts galibiyetinin ardından, iki maçta elde ettikleri 6 puanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Hedefimiz lig aşamasını geçmek. Önümüzdeki bütün maçlara aynı ciddiyetle yaklaşmamız gerekiyor" dedi.