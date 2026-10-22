Dolar 49,5350 -0,17%
Euro 55,7104 -0,17%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.431,18 -2,69%
EUR/USD 1,1220 -0,13%
Brent Petrol 112,92 +3,77%
--°

Beşiktaş ilk yarıda Ndidi ile öne geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Crystal Palace karşısında ilk yarıyı Wilfred Ndidi'nin 45+1'deki golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 23:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş ilk yarıda Ndidi ile öne geçti

maç özeti:

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda dakikalar boyunca her iki ekip de gol ararken, son sözü yapan isim Wilfred Ndidi oldu; gol 45+1'de kaydedildi.

ilk yarıdaki önemli anlar:

6. dakikada Beşiktaş savunmasındaki karambol sonrası Jean-Philippe Mateta'nın şutu ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. 15. dakikada Crystal Palace’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Yeremi Pino’nun ortasına yükselen Chris Richards’ın kafa vuruşu auta çıktı. 30. dakikada Adam Wharton’un kullandığı köşe vuruşunda Mateta’nın plase denemesi kaleci Alexander Nübel’de kaldı. İlk yarının uzatma dakikasında Salih Özcan’ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Wilfred Ndidi, ceza sahası sol tarafından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru belirledi.

kadrolar ve hakemler:

Statü: Beşiktaş. Hakem triosu Danny Makkelie, Hessel Steegstra ve Jan de Vries olarak görev yaptı. Beşiktaş sahaya Alexander Nübel; Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara; Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Fabio Miretti (Salih Özcan dk. 39); Kartal Yılmaz, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh on biriyle çıktı. Yedekler arasında Dusan Vlahovic, Doğan Alemdar ve diğer isimler yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano.

Crystal Palace ise Walter Benitez; Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Anan Khalaili; Adam Wharton, Daichi Kamada; Tyrick Mitchell, Dwight McNeil, Yeremi Pino, Jean-Philippe Mateta on biriyle sahadaydı. Teknik direktör Pierre Sage. İlk yarıda kaydedilen gol Wilfred Ndidi (45+1) olarak kayıtlara geçti. Sarı kartlar Wilfred Ndidi (Beşiktaş) ve Yeremi Pino (Crystal Palace) şeklinde rapor edildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE İLE...

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samet Akaydın: gerçek takım olma yolunda istikrar ve rekabetin gücü
images

Bouchouari: dönüş ve takım ruhu galibiyete yansıdı
images

Thomas Reis iki maçlık açılıştan memnun: hedef lig aşamasını geçmek
images

Miretti dolmabahçe'de sakatlandı, Salih Özcan oyuna dahil oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kolonlarda tedirginlik: Eyüpsultan'da 5 katlı bina tahliye edilip mühürlendi

Öğrencilerin meydan okuması: Slavija'da on binler vucic'e karşı ses verdi

Kavşak bekleyişi son buldu: arkadan çarpma sonucu üç kişi yaralandı

Samet Akaydın: gerçek takım olma yolunda istikrar ve rekabetin gücü

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi