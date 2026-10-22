Beşiktaş ilk yarıda Ndidi ile öne geçti

maç özeti:

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda dakikalar boyunca her iki ekip de gol ararken, son sözü yapan isim Wilfred Ndidi oldu; gol 45+1'de kaydedildi.

ilk yarıdaki önemli anlar:

6. dakikada Beşiktaş savunmasındaki karambol sonrası Jean-Philippe Mateta'nın şutu ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. 15. dakikada Crystal Palace’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Yeremi Pino’nun ortasına yükselen Chris Richards’ın kafa vuruşu auta çıktı. 30. dakikada Adam Wharton’un kullandığı köşe vuruşunda Mateta’nın plase denemesi kaleci Alexander Nübel’de kaldı. İlk yarının uzatma dakikasında Salih Özcan’ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta savunma arkasına sarkan Wilfred Ndidi, ceza sahası sol tarafından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve skoru belirledi.

kadrolar ve hakemler:

Statü: Beşiktaş. Hakem triosu Danny Makkelie, Hessel Steegstra ve Jan de Vries olarak görev yaptı. Beşiktaş sahaya Alexander Nübel; Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara; Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Fabio Miretti (Salih Özcan dk. 39); Kartal Yılmaz, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh on biriyle çıktı. Yedekler arasında Dusan Vlahovic, Doğan Alemdar ve diğer isimler yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano.

Crystal Palace ise Walter Benitez; Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Anan Khalaili; Adam Wharton, Daichi Kamada; Tyrick Mitchell, Dwight McNeil, Yeremi Pino, Jean-Philippe Mateta on biriyle sahadaydı. Teknik direktör Pierre Sage. İlk yarıda kaydedilen gol Wilfred Ndidi (45+1) olarak kayıtlara geçti. Sarı kartlar Wilfred Ndidi (Beşiktaş) ve Yeremi Pino (Crystal Palace) şeklinde rapor edildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ’NİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA SAHASINDA İNGİLİZ EKİBİ CRYSTAL PALACE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.