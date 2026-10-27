İtfaiye Meydanı'nda yıkımın gölgesinde kalan esnaf çözüm bekliyor

İtfaiye Meydanı'nda yıkım süreci devam ediyor

Altındağ ilçesindeki, yaklaşık 150 yıllık İtfaiye Meydanı'nda geçen yıl başlayan dükkan yıkımları sürüyor. Yıkımın ardından iş yerlerini kaybeden esnaf, bölgedeki ticari hayatın olumsuz etkilendiğini ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.

Esnafın talepleri:

Yıkımdan etkilenen esnaflardan Kenan Yağ, babadan kalma dükkanını kaybettiğini anlattı. Yağ, "Burada 50 yıldır esnafım. Babadan kalma dükkanımı yıktılar. Dükkan yıkıldıktan sonra da boşta kaldık, işleri bıraktık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada 65 tane dükkan vardı, yıkılmayan 3-4 tane dükkan kaldı. Buralar kamulaştırma oldu. Buraları Hamamönü veya Hacıbayram gibi bir şeyler yapacaklar ama bu zaman ister. Burada çok esnaf mağdur kaldı." diye konuştu.

Ticari hayat ve müşteri kaybı:

Esnaf, yıkım sonrası bölgeye gelen müşteri sayısında belirgin azalma olduğunu vurguluyor. Kenan Yağ, "Müşteri burayı böyle görünce gelmiyor. Burası değirmenin suyu çekilir gibi oldu. Ankara’nın göbeğine böyle şeyler yakışmıyor." sözleriyle yaşanan ekonomik etkileri özetledi. İş yeri kapanmaları ve müşteri eksikliği, esnafın gelirlerinde düşüşe yol açtı.

Yıkımla birlikte alanın kamulaştırıldığı, yetkililerin bölgeyi Hamamönü veya Hacıbayram benzeri bir düzenlemeye dönüştürme planları olduğu dile getiriliyor. Ancak esnaf, bu dönüşümün zaman alacağına dikkat çekerek sürecin işletmelere verdiği zararın nasıl telafi edileceğine dair somut adımlar bekliyor.

KENAN YAĞ, İTFAİYE MEYDANI'NDAKİ DÜKKANLARIN YIKILMASININ ARDINDAN BABADAN KALMA İŞ YERİNİ KAYBETTİĞİNİ BELİRTTİ.