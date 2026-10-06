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İtfaiye ve doktor iş birliğiyle sıkışan yüzük kontrollü şekilde çıkarıldı

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor gözetiminde itfaiye ekipleri, parmağına sıkışan yüzüğü kontrollü şekilde çıkardı; vatandaş teşekkür etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiye ve doktor iş birliğiyle sıkışan yüzük kontrollü şekilde çıkarıldı

Olayın gelişimi:

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne, parmağına yüzük sıkışan bir vatandaş başvurdu. Yapılan ilk değerlendirme sonrası müdahale için hastane personeli ile koordineli çalışma gerektiği belirlendi.

Müdahale ve yöntem:

Operasyon doktör gözetiminde yürütüldü ve çıkarma işlemi sırasında itfaiye ekiplerinin teknik desteğine başvuruldu. Ekipler, hastane ortamında kontrollü ve güvenli bir şekilde çalışarak yüzüğü zarar vermeden çıkardı.

Uygulanan müdahale sırasında hasta güvenliği ön planda tutuldu; sağlık ekipleri ve itfaiye arasındaki eşgüdüm işlemin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasını sağladı.

Vatandaşın durumu ve sonuç:

Yüzüğün çıkarılmasının ardından vatandaş, müdahaleyi gerçekleştiren hastane personeline ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili olarak ek bir sağlık raporu veya olumsuz durum bildirilmedi.

Bu tür vakalarda zamanında başvuru ve kurumlar arası koordinasyonun önemi bir kez daha ortaya çıktı; benzer durumlarda uzman ekip desteği aramanın güvenli sonuçlar doğurduğu vurgulanıyor.

BATMAN&#039;DA BİR VATANDAŞIN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜK DOKTOR GÖZETİMİNDE İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BATMAN'DA BİR VATANDAŞIN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜK DOKTOR GÖZETİMİNDE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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