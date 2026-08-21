İtfaiyenin dikkatli müdahalesiyle kuyudan çıkarılan koyun sahibine teslim edildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ortamandıra köyünde bir koyunun kuyuya düştüğü ihbarı üzerine yürütülen çalışmada, hayvan itfaiye ekiplerince sağ olarak kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

ihbar ve sevk:

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirimle yetkililere ulaştı. İhbarın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine 1 araç ve 5 personel ile sevk edildi.

kurtarma çalışması:

Ekipler tarla kenarında bulunan kuyuda bir koyun olduğunu tespit etti. Yapılan değerlendirme sonrası, güvenli bir kurtarma için caraskal kuruldu ve kuyunun içine bir itfaiye eri indirildi. İtfaiye erinin titiz ve kontrollü çalışmasıyla koyun sağ olarak kuyudan çıkarıldı.

teslim:

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından koyun sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı sevk ve koordineli müdahalesi sayesinde olumlu sonlandı.

ALTIEYLÜL İLÇESİNDE KUYUYA DÜŞEN KOYUN, İTFAİYENİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ