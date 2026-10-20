İtfaiyenin hızlı müdahalesi Dörtyol'da tır yangınını büyümeden durdurdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen tır yangını, kısa sürede müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı.

Olay yerine intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangının büyümesini engelledi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak yeniden alevlenme riskini azaltmaya yönelik çalışma yürüttü. Bölgedeki ekipler emniyet tedbirlerini uyguladı.

Bölgedeki durum ve alınan önlemler:

Yetkililer, yangının büyümeden kontrol altına alındığını ve çevrede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi; soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

DÖRTYOL’DA ÇIKAN TIR YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.