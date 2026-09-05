Milas’ta üç günlük düğün sonrası kayıp takılar soruşturması: gelin gözaltında

Milas’ta üç günlük düğün sonrası kayıp takılar soruşturması

Muğla’nın Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen ve üç gün üç gece süren geleneksel düğünün ardından, düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığı iddiası soruşturmayı başlattı. Ailenin yaptığı başvuru üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda, Özbekistan uyruklu gelin M.C. tespit edilerek emniyete götürüldü.

emniyetin çalışması ve gelinin ifadesi:

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli M.C.'nin ilk ifadesinde, düğünde üzerinde görülen ve kayıp olduğu öne sürülen ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alındığı evde yapılan aramada ise söz konusu eşyaların bulunmadığı belirtildi. Ailenin şikayeti sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

düğünün atmosferi ve kayıpların ortaya çıkışı:

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen düğün, üç gün üç gece devam eden etkinliklerle, yöresel ritüeller ve gece yağlı güreşleriyle büyük bir organizasyona dönüşmüştü. Etkinliklerde Yalçın Üncül, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Recep Kara ve Feyzullah Aktürk gibi tanınmış pehlivanlar er meydanına çıktı; finalin ardından Feyzullah Aktürk başpehlivan ilan edildi. Düğün sonrası sabah aile evde gelinin olmadığını ve düğünde takılan ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olayla bağlantılı olarak yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen altın ve ziynet eşyalarının akıbeti ile olayda başka kişi ya da kişilerin rolü olup olmadığının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, şüphelinin hukuki durumunun yürütülen soruşturma ve adli işlemler neticesinde netleşeceği kaydedildi.

DAMAT M.A. VE GELİN M.C.