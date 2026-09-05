Adana'da kıyafet ve takı satan iş yerine ateş açıldı; cama 9 kurşun isabet etti

Olayın gelişimi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32017 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan kıyafet ve takı satan iş yerine tabancayla ateş açtı.

Saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet etti. Olay sırasında içeride ve çevrede bulunanlardan yaralanan olmadı; saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Polisin müdahalesi ve soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı; çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı ve şüphelinin tespit edilmesi için araştırma sürdürülüyor. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.

ADANA’DA BİR İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ. İŞ YERİNİN CAMINA 9 KURŞUN İSABET EDERKEN POLİS, SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.