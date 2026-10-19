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İtfaiyenin müdahalesiyle Asi Nehri'nden kurtarılan koç sahibine teslim edildi

Antakya'da Asi Nehri'ne düşen koç, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla sudan çıkarılıp sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiyenin müdahalesiyle Asi Nehri'nden kurtarılan koç sahibine teslim edildi

Asi Nehri'nde hayvan kurtarma operasyonu

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi sınırlarında Asi Nehri'ne düşen bir koç, çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

olayın seyri ve müdahale:

Olayı fark eden vatandaşların bildirmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, nehri ve çevresini değerlendirerek koçu suyun içinden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin özverili ve koordineli çalışması sonucu hayvan kısa sürede sudan sağ salim çıkarıldı.

koçun durumu ve teslim:

Sudan çıkarıldıktan sonra kontrol edilen koçun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Koç daha sonra sahibiyle buluşturularak teslim edildi; olayda insan ya da hayvan kaybı yaşanmadı.

Asi Nehri’ne düşen koç itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı

Asi Nehri’ne düşen koç itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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