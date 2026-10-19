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İtfaiyenin müdahalesiyle yatalak hasta dumanlardan sedyeyle kurtarıldı

Hatay'da çıkan yangında dumanların sardığı iki katlı evdeki yatalak hasta, itfaiyenin müdahalesiyle sedye ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiyenin müdahalesiyle yatalak hasta dumanlardan sedyeyle kurtarıldı

olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki katlı evte çıkan yangın, kısa sürede ekiplere bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evin içinde yoğun duman olduğu gözlendi.

kurtarma çalışması:

İtfaiye ekipleri müdahale sırasında evde dumandan etkilenen 2 vatandaş ile birlikte 1 yatalak hastayı tespit etti. Yatalak hasta, ekiplerin koordineli çalışması sonucu sedye ile güvenli biçimde tahliye edildi.

Kurtarılan vatandaşlar, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde hasar oluştu. Yetkililer, olayla ilgili güvenlik ve sağlık prosedürlerinin uygulandığını bildirdi.

HATAY&#039;DA YANGINLA BİRLİKTE DUMANLARIN SARDIĞI EVDE BULUNAN YATALAK HASTA, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

HATAY'DA YANGINLA BİRLİKTE DUMANLARIN SARDIĞI EVDE BULUNAN YATALAK HASTA, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA SEDYEYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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