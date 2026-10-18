İyileşme sürecinde ilk görüntü: Papa 14. Leo Aziz Petrus Meydanı'nda halkı selamladı

Papalık görevine dönüşün ilk adımı:

71 yaşındaki Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz hafta salı günü geçirdiği ameliyatın ardından dün Agostino Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. Ameliyat sonrası birkaç gün içinde ilk kez kamuoyu önüne çıkması, Vatikan çevrelerinde dikkat çekti. Papa, sağlık durumu hakkında doğrudan detay vermekten kaçınırken, görünüşü ve çevresindeki kısa konuşma programı toparlanma sürecinin planlı ilerlediğine işaret etti.

Meydandaki karşılama ve dua anı:

Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişi Papa'yı görmek için toplandı. Geleneksel Angelus duasını gerçekleştirmek üzere Apostolik Sarayı'nın penceresine çıkan Papa coşkuyla karşılandı; meydandan yükselen "Yaşasın Papa" sesleri uzun süre yankılandı. Tören sırasında Papa duaları kabul etti ve halkın sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Konuşma ve iyileşme mesajı:

Papa konuşmasında, "Bu günlerde benim için dua eden herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı ve sağlıkla ilgili planı hakkında net bir çerçeve çizdi: "Bu hassas süreci atlattıktan sonra faaliyetlerime kademeli olarak yeniden başlayacağım." Haberde belirtildiği gibi, Papa'nın akciğerinin bir bölümü alınmıştı; bu yüzden Vatikan, ilerleyen günlerde adım adım görevlerine dönüş sürecini takip edeceğini açıkladı.

PAPA 14. LEO, AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT OLMASINDAN GÜNLER SONRA İLK KEZ AZİZ PETRUS MEYDANI'NDA BİNLERCE KİŞİYE HİTAP ETTİ