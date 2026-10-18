Iğdır'da Bacuna'nın golüyle 1-0'lık galibiyet

maç özeti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK sahasında Boluspor'u 1-0 yendi. Maç, Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynandı ve galibiyeti getiren tek golü Bacuna kaydetti.

maçtan önemli anlar:

31. dakikada Boluspor'dan Zeki Dursun ceza sahası dışından sol ayağıyla şut denedi; kaleci Szumski topu kontrol etti. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+2) Iğdır FK'da Soner'in ortasında Doğan Erdoğan kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı gitti.

İkinci yarıda 63. dakikada Crociata'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa müdahale eden kaleci Tafas, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı. 72. dakikada Iğdır'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta Doğan Erdoğan'ın şutunu Tafas çeldi; kaleciden seken topa Bacuna dokunarak sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 1-0.

Maçın son bölümlerinde Boluspor'un 88. dakikada orta sahadan kullandığı serbest vuruşta Szumski topu kontrol etti ve kıyasıya mücadele skorun değişmesine izin vermedi.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Iğdır FK kadrosunda Szumski, Soner Gönül, Kouagba (Alperen Selvi dk. 22), Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Crociata, Doğan Erdoğan, Serdar Gürler (Bacuna dk. 66), Gökcan Kaya (Leon Çalışkan dk. 90+1), Camara (Afena-Gyan dk. 66), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 46) yer aldı. Boluspor'da Tafas, Canberk Ömer Özdemir, Cuesta, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Can Arda Yılmaz dk. 78), Muhammed Mert (Abdulsamet Yılmaz dk. 79), Tolunay Artuç, Ege Özkayımoğlu (Bertu Alican Özyürek dk. 57), Zeki Dursun (Uğurhan Uğurlu dk. 90+2), Nurettin Korkmaz (Furkan Metin dk. 57), Gonzalez forma giydi.

Maçın hakem triosu Oğuzhan Gökçen, Sabri Öge ve Mahmut Gülle olarak kaydedildi. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular: Arda Çolak, Crociata, Doğan Erdoğan (Iğdır FK) ile Canberk Özdemir, Bartu Göçmen (Boluspor).

Gol: Bacuna (dk. 72) — Iğdır FK

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA IĞDIR FK, KONUK ETTİĞİ BOLUSPOR’U 1-0 MAĞLUP ETTİ.