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Söke'de çocuk akademisiyle ailelere kapsamlı gelişim eğitimi

Söke'de düzenlenen Çocuk Akademisi eğitimi, gelişim basamaklarından sağlıklı beslenme, uyku ve diş sağlığına kadar konularda ailelere yol gösterdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Söke'de çocuk akademisiyle ailelere kapsamlı gelişim eğitimi

Söke'de anaokulunda kapsamlı çocuk gelişimi eğitimi

Söke ilçesinde, Mehmet Ali Ekener Anaokulu'nda düzenlenen Çocuk Akademisi eğitimi, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Program, Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yürütüldü ve eğitimleri çocuk gelişimcisi Gözde Koyulhisarlı verdi.

Eğitimde ele alınan konular

Eğitimde çocukların gelişim basamakları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara, yaşlarına uygun oyun ve kitap seçimi, tuvalet ve uyku eğitimi yöntemleri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile diş sağlığı konusunda uygulamalı öneriler sunuldu. Ayrıca düzenli sağlık muayenelerinin önemi ve okul öncesi dönemde yapılması gereken aşı takvimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Amaç ve devam eden çalışmalar

Eğitimin temel amacı, çocukların gelişim süreçlerinde ailelerin bilinçlenmesini sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturulmasına katkı sunmaktır. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, benzer eğitim çalışmalarının ilçede devam edeceği bildirildi.

AYDIN&#039;IN SÖKE İLÇESİNDE, ANAOKULUNDA DÜZENLENEN ÇOCUK AKADEMİSİ EĞİTİMİNDE ÇOCUKLARIN GELİŞİM...

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE, ANAOKULUNDA DÜZENLENEN ÇOCUK AKADEMİSİ EĞİTİMİNDE ÇOCUKLARIN GELİŞİM BASAMAKLARINDAN SAĞLIKLI BESLENMEYE, UYKU DÜZENİNDEN DİŞ SAĞLIĞINA KADAR BİRÇOK KONUDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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