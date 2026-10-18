Stajyerlere hastane kültürü ve iş güvenliği odaklı uyum eğitimi

Stajyer eğitimi hastane ortamında yapıldı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde staj yapan öğrencilere yönelik bir uyum ve iş sağlığı-güvenliği programı düzenlendi. Programın temel hedefi, öğrencilerin hastane çalışma düzenine adaptasyonunu hızlandırmak ve sağlık hizmeti ortamında güvenlik bilincini artırmaktı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde hastane işleyişine ilişkin temel kurallar, hasta ve personel güvenliğini korumaya yönelik önlemler ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ele alındı. Oturumlarda öğrencilerin karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınabilecek pratik önlemler üzerinde duruldu.

Uygulama ve değerlendirme:

Eğitimler ilgili eğitmenler eşliğinde uygulamalı ve bilgilendirici biçimde gerçekleştirildi; katılımcıların hastane ortamına uyum sağlamaları ve güvenlik tedbirlerini benimsemeleri hedeflendi. Hastane yönetimi, programın hazırlanması ve yürütülmesine katkı sunan eğitmenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ'NDE STAJYER ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HASTANE UYUM İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.