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Koordinasyonun ön plana çıktığı ilçe idare şube başkanları toplantısı Koçarlı'da yapıldı

Koçarlı'da Kaymakam Ramazan Taşkın başkanlığında toplanan kurum amirleri, kamu hizmetlerinde iş birliği ve uyumun güçlendirilmesine odaklandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Emre Koç

Koordinasyonun ön plana çıktığı ilçe idare şube başkanları toplantısı Koçarlı'da yapıldı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Koçarlı ilçesinde, Aydın genelindeki kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla Kaymakam Ramazan Taşkın başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı ve gündemde koordinasyonun güçlendirilmesi ile hizmetlerin uyum içinde yürütülmesi yer aldı.

ilçe hizmetlerinde iş birliği:

Görüşmeler sırasında kamu kurumları arasındaki iletişim ve eşgüdümün güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Katılımcılar, yerel hizmetlerin aksaksız sürdürülmesi için iş birliği mekanizmalarının etkin kullanılmasının önemini vurguladı ve uygulamada uyumun sağlanmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.

kurumsal açıklama:

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın başkanlığında, kurum amirlerimizin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

AYDIN&#039;IN KOÇARLI İLÇESİNDE KAYMAKAM RAMAZAN TAŞKIN BAŞKANLIĞINDA İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI...

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE KAYMAKAM RAMAZAN TAŞKIN BAŞKANLIĞINDA İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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