Kadın üreticiler heykele taşındı: 'Meydan Kadınların' 21'inci dayanışma pazarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen pazar 21'inci kez Heykel Gazi Orhan Parkı'nda gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı'nın 21'inci etkinliğini Heykel Gazi Orhan Parkı'nda düzenledi. Etkinlik, kent sakinlerine kadın üreticilerin el emeği ürünlerini doğrudan tanıtma ve satışa sunma imkânı sağladı.

etkinliğin kapsamı

Bu yılki pazar organizasyonunda 45 dernek ve kooperatif bir araya gelerek stant açtı ve üretimlerini sergiledi. Organizasyon, kadın girişimciliğini desteklemeye, yerel üretimi görünür kılmaya ve ekonomik katılımı artırmaya odaklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun soluklu desteği, benzer etkinliklerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

farkındalık ve dayanışma öne çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen programa katılan Kevser Öztürk, stantları ziyaret ederek kadın üreticilerle sohbet etti ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Etkinlikte ayrıca dayanışma ve farkındalık çalışmaları ön plana çıktı; Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ziyaretçilere pembe kurdele ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı, katılımcılar sağlık konusunda bilgilendirildi.

Organizatörler, pazarın hem ekonomik bir platform hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir buluşma alanı olduğunu vurguladı. Katılımcılar, benzer etkinliklerin kadınların görünürlüğünü artırdığı ve yerel ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATILIMINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ 'MEYDAN KADINLARIN' DAYANIŞMA PAZARI'NIN 21'İNCİSİ, HEYKEL GAZİ ORHAN PARKI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.