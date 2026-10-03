İz bırakmadan kaçamadı: Adana'da 17 suçtan aranan firari yakalandı

Adana'da aranan şahıs yakalandı
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
operasyon detayları:
Ekipler, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli yakalandı.
adli süreç:
Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi; soruşturma yetkili mercilerce yürütülüyor.
ADANA’DA 17 FARKLI DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN HAKKINDA 20 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.
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