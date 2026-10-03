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İz bırakmadan kaçamadı: Adana'da 17 suçtan aranan firari yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı, 17 suçtan kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı; adli işlemleri sürüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İz bırakmadan kaçamadı: Adana'da 17 suçtan aranan firari yakalandı

Adana'da aranan şahıs yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

operasyon detayları:

Ekipler, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli yakalandı.

adli süreç:

Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi; soruşturma yetkili mercilerce yürütülüyor.

ADANA’DA 17 FARKLI DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN HAKKINDA 20 YIL 3 AY...

ADANA’DA 17 FARKLI DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN HAKKINDA 20 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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