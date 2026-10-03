İz bırakmadan kaçamadı: Adana'da 17 suçtan aranan firari yakalandı

Adana'da aranan şahıs yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

operasyon detayları:

Ekipler, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli yakalandı.

adli süreç:

Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ve işlemlerin sürdüğü bildirildi; soruşturma yetkili mercilerce yürütülüyor.

ADANA’DA 17 FARKLI DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN HAKKINDA 20 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.