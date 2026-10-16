İzbeton davasında belediye müdahilliği kabul edildi, duruşma 22 ocak 2027'ye ertelendi

Duruşmada mahkeme kararları ve müdahillik kabulü:

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, İzmir 24. Ağır Ceza Mahkemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin davaya katılma talebini, belediyenin kamu zararı ihtimali gerekçesiyle kabul etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu istenmesine karar verirken dosyanın detaylı incelenmesi için raporun mahkemeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Hakim heyeti ayrıca bazı sanıkların adli kontrol şartlarında değişikliğe gitti: Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında, her biri için 5 milyon TL ödeme yapılması karşılığında adli kontrolün kaldırılmasına karar verildi. Diğer yandan Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı hakkında adli kontrol şartlarının devam etmesine hükmedildi. Dava, bundan sonraki süreçleri için İzmir Adliyesi'ne alınırken bir sonraki duruşma 22 Ocak 2027, saat 10.00 olarak belirlendi.

Sanık savunmaları ve talep edilen kararlar:

Duruşmada söz alan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yöneltilen iddiaların tümünü çürüttüklerini belirterek beraatini talep etti ve hakkında 15,5 aydır somut delil bulunmadığını savundu. Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise dosyada geçen 27 milyon liralık meblağın, kentsel dönüşüm mağdurlarına ödenen kira yardımları olduğunu belirterek suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu duruşmada ayrıca, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan dosya birleştirme talebi hakkında karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise dava birleştirme talebini reddetti ve dosyanın mevcut haliyle ilerlemesine hükmetti.

Soruşturmanın geçmişi ve eş zamanlı davalar:

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde başlatıldı; soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve aralarında Soyer ile Aslanoğlu’nun da olduğu bazı şüpheliler tutuklandı. Bu soruşturma kapsamında toplam 3 ayrı iddianame hazırlandı.

Asfalt ve yol bakım işlerindeki yolsuzluk iddiasıyla İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 44 sanık hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar, araç kiralama hizmetlerindeki usulsüzlük iddiasıyla İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 56 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davalar sürüyor.

Kooperatifler üzerinden yürütülen dolandırıcılık iddiasıyla 11'i tutuklu 65 sanık hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istenen esas dava kapsamında ise bazı tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Ancak S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile Gaziemir Yapı Kooperatifi’ne ilişkin zimmet ve menfaat temini soruşturmaları çerçevesinde Soyer, Kaya ve Aslanoğlunun tutukluluk halleri devam ediyor.

Örnekköy kooperatifine ilişkin hazırlanan ve İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen son iddianamede, Soyer ve Kaya hakkında 6 yıla, Aslanoğlu hakkında ise 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme, dosyanın bilirkişi raporu ve diğer incelemelerin tamamlanmasını bekleyerek duruşmayı erteledi.

Mahkeme sürecinin bundan sonraki aşamalarında belediyenin müdahil olarak davaya katılması ve mahkemenin istediği bilirkişi raporu, davanın yönünü belirleyecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ DÖNEM İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER