Motoru tutuşan kavun yüklü kamyonet devrildi, yola saçılan kavunlar trafiği etkiledi

Aksaray'da kavun yüklü kamyonet devrildi

Aksaray-Adana karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, Adana istikametine giden kavun yüklü kamyonetin motor kısmı aniden alev aldı. Sürücüde panik oluşması sonucu araç kontrolden çıkarak devrildi ve yük halindeki kavunlar yola saçıldı.

kaza anı ve araçta çıkan alevler:

Kamyoneti kullanan Refik M. (43) yönetimindeki 51 HA 304 plakalı araçta önce duman ve alev görüldü. Sürücünün ani duruma tepki vermesiyle kontrol kayboldu ve kamyonet yan yatıp devrildi. Olay yerinde araçtan saçılan kavunlar karayoluna yayıldı.

müdahale ve yol trafiği:

Kazayı gören diğer sürücüler, aracın motor kısmına kum atarak alevlerin söndürülmesine yardımcı oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapattı; araçların geçişi diğer şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekipleri ise yola savrulan kavunları toplayarak trafik akışının normale dönmesine katkı verdi.

Sürücü Refik M., kazayı yara almadan atlattığını belirterek, "Araba Z çizdi, ne oluyor dedim, devrildi. Duman çıktı arabadan, lastik yarmış ağabey. Bende bir şey yok, sadece kulağım ağrıyor" şeklinde konuştu.

OLAY YERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ YOLUN BİR ŞERİDİNİ TRAFİĞE KAPATARAK, ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ DİĞER ŞERİTTEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLADI.