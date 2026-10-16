Bodrumspor okullarda kök salıyor: 129 okul, 34 bin 556 öğrenci hedefi

Projenin amacı ve kapsamı:

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, kulübün yalnızca sahada değil, toplumun her kesiminde var olan bir yapı olduğunu vurgulayarak gençlerle buluşmaların süreceğini açıkladı. Kulübün başlattığı proje kapsamında 129 okul hedefleniyor ve öncelikle 34 bin 556 öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Öğretmenler ve ailelerle birlikte proje sonucunda toplam 125 bin kişiye erişilmesi amaçlanıyor.

Okul ziyaretleri ve somut adımlar:

Proje kapsamında Bodrum FK futbolcuları, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. Futbolcuların katılımı, öğrencilere verilen Bodrumspor forması ve şapkası ile somut hale geldi; ziyaretler hem motivasyon sağlıyor hem de kulübe aidiyet duygusunu güçlendiriyor.

Toplumsal bağ ve nesilden nesile aktarma:

Ankara, Bodrumspor’u sadece bir spor kulübü olarak görmediklerini belirterek projenin hedefini şöyle özetledi: kulüp sevgisini nesilden nesile aktarmak ve kentte birlikteliği pekiştirmek. Proje, çocuklardan gençlere, yaşlılardan şehit ailelerine, gazilerden engellilere, öğretmenlerden sağlık çalışanlarına kadar geniş bir kesimi kapsayacak şekilde kurgulanıyor.

Bu yaklaşım, yalnızca hediye ve ziyaretlerden ibaret olmayıp, Bodrum’da yaşayan herkesin kulüple duygusal bir bağ kurmasını hedefliyor. Başkan Ankara, her çocuğun Bodrumspor armasını kendi arması, kulübü kendi kulübü olarak görmesinin önemine dikkat çekti ve "Bodrum bizim, Bodrumspor hepimizin" mesajını verdi.

Projeyle birlikte Bodrumspor’un geleceğinin saha sonuçları kadar kentte oluşturduğu aidiyet ve sosyal destek ağıyla da şekilleneceği, bu sayede kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlanacağı öngörülüyor.

BODRUM’UN GENÇLERİ, BODRUMSPOR’UN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR