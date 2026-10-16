Konak'ta imece ruhuyla başlanan Türk bayrağı dokuması

Konak Atatürk Meydanı'nda Türk bayrağı dokuma tezgahı kuruldu

İzmir Valiliği himayesinde düzenlenen ve Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda başlatılan Türk bayrağı dokuma etkinliği, törenle açıldı. Kurulan dokuma tezgâhında ilk ilmeği İzmir Valisi Süleyman Elban attı; törene katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de tezgaha ilmek bıraktı.

Etkinliğin amacı:

Organizasyonun hedefi, Cumhuriyetin kuruluş değerlerini ve imece kültürünü yeni nesillere aktarmak, geleneksel Türk bayrağı ile milli birlik ruhunu canlı tutmak. Açılışa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı; etkinlik süresince meydanda gerçekleşecek üretimlerle ortak bir çalışma örneği sergilenmesi amaçlanıyor.

Katılım ve uygulama:

Etkinlik, halkın katılımına açık şekilde 29 Ekim'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler ve gönüllüler dokuma tezgâhında üretime katkı sağlayabilecek; böylece bayram boyunca meydanda bir ortak üretim süreci işletilecek. Açılış konuşmasında ilk ilmeği atan Vali Elban, "Cumhuriyet coşkusunu ortak üretimle yaşatacağız" ifadelerini kullanarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca sürdürülecek dokuma çalışması, hem sembolik hem de toplumsal bir paylaşım alanı olarak kurgulandı; katılımcılar aracılığıyla bayrağın dokunması, Cumhuriyet değerlerinin görsel ve fiili olarak kuşaktan kuşağa taşınmasını hedefliyor.

29 EKİM'E KADAR SÜRECEK OLAN TÜRK BAYRAĞI DOKUMA ETKİNLİĞİ BAŞLADI. TÖRENLE KURULAN DOKUMA TEZGAHINDA İLK İLMEĞİ İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN ATARKEN, ARDINDAN İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖMER YAHŞİ DE TEZGAHA İLMEK ATTI.