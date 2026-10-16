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Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Tokat'ta Zile-Turhal kara yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; sürücüler ve üç yolcu dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Tokat'ın Zile-Turhal kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri 06 GBF 039 plakalı, diğeri ise 60 TG 044 plakalıydı. Sürücüler olarak Ş.A. ile A.Bi gösterildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücüler Ş.A. ve A.Bi ile yolcular B.A., Ş.A. ve M.A. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

hastanelere sevk ve soruşturma:

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

ZİLE – TURHAL KARAYOLU’NDA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ...

ZİLE – TURHAL KARAYOLU’NDA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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