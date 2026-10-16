Kocaeli Yarımca açıklarında ceset bulundu; polis Mustafa Kedikli ihtimalini değerlendiriyor

Kocaeli Yarımca açıklarında ceset bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde bir ceset bulundu. Arama çalışmalarını sürdüren deniz polisi, bölgede yürüttüğü çalışmalarda cesedi tespit etti.

buluntu ve inceleme:

Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset, yapılacak incelemelerin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlere teslim edilecek.

kayıp kişi değerlendirmesi:

Cesedin, dün Başiskele’de etkili olan sağanak yağış sırasında sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu değerlendiriliyor.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİ YARIMCA AÇIKLARINDA DENİZDE CESET BULUNDU. CESEDİN DÜN SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN MUSTAFA KEDİKLİ'YE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR.