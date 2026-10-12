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İzinsiz kazıya operasyon: Gölpazarı'nda 5 kişi suçüstü yakalandı

Gölpazarı'nda Kasımlar köyü mevkiinde düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi define ararken suçüstü yakalandı; ekipler çeşitli malzemelere el koydu, adli tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzinsiz kazıya operasyon: Gölpazarı'nda 5 kişi suçüstü yakalandı

olayın kısa özeti:

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde, kaçak define arama iddiasıyla düzenlenen operasyonda beş şüpheli suçüstü yakalandı. Olayda görev alan ekipler, operasyonun planlı ve ortak bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini bildirdi.

operasyonun yürütülmesi ve yakalama:

Edinilen bilgilere göre, operasyonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdi. Operasyon sırasında define aradıkları sırada tespit edilen N.S, E.T, O.A, K.A ve E.S isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

ele geçirilen malzemeler ve soruşturma:

Olay yerinde şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konuldu. İşlemler, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülürken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar, soruşturmanın seyrine göre kamuoyuyla paylaşılacak.

BİLECİK’TE DEFINE ARAYAN 5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

BİLECİK’TE DEFINE ARAYAN 5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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