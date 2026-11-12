Yunanistan'dan dönüş: kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal artık Türkiye'de

Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilişi

Yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi. Sayal'ın uluslararası seviyede arandığı ve üzerine 116 uçtan aranması bulunduğu, ayrıca kırmızı bültenle arandığı biliniyor.

Şahsın arama statüsü:

Sercan Sayal, kaynak bilgilerine göre hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılı soruşturmalar kapsamında takip edilen bir isim olarak tanımlanıyor. Hakkındaki çok sayıda yakalama kararı ve kırmızı bülten, uluslararası boyutta arandığını gösteriyor.

İlerleyen süreçte beklenenler:

Gelişmeyle birlikte resmi makamların yapacağı açıklamalar ve hukuki sürecin işlemesi bekleniyor. Kamuoyuna yansıyacak ek bilgiler yetkili merciler tarafından paylaşılacaktır.

116 uçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildi