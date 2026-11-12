Dolar 50,2500 +0,04%
Euro 55,8269 +0,13%
Bist 11.883,67 +1,86%
Altın Gram 6.379,74 -1,29%
EUR/USD 1,1088 -0,02%
Brent Petrol 92,08 -0,73%
--°

Yunanistan'dan dönüş: kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal artık Türkiye'de

Sercan Sayal, 116 uçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç lideri olarak Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yunanistan'dan dönüş: kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal artık Türkiye'de

Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilişi

Yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi. Sayal'ın uluslararası seviyede arandığı ve üzerine 116 uçtan aranması bulunduğu, ayrıca kırmızı bültenle arandığı biliniyor.

Şahsın arama statüsü:

Sercan Sayal, kaynak bilgilerine göre hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılı soruşturmalar kapsamında takip edilen bir isim olarak tanımlanıyor. Hakkındaki çok sayıda yakalama kararı ve kırmızı bülten, uluslararası boyutta arandığını gösteriyor.

İlerleyen süreçte beklenenler:

Gelişmeyle birlikte resmi makamların yapacağı açıklamalar ve hukuki sürecin işlemesi bekleniyor. Kamuoyuna yansıyacak ek bilgiler yetkili merciler tarafından paylaşılacaktır.

116 uçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize...

116 uçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İş yerinde eski eşinin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
images

inegöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: iki kişi yaralandı
images

Samsun'da sentetik ecza operasyonu: şüpheli S.K. tutuklandı
images

Beyoğlu Sütlüce'de esrarengiz keşif: evde halıya sarılı erkek cesedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkeli’de cami önünde ücretsiz fidan dağıtımıyla orman sevgisi aşılandı

inegöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: iki kişi yaralandı

yeşil dönüşüme uyum: 81 ile tahsis edilen 54 bin 200 kişilik istihdam desteği

El emeği bebeklerle köy okullarında hayallere dokundular

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor