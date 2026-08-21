İzmir, sürdürülebilir turizmin küresel diyalog merkezine dönüşüyor

Good Travel Summit ile uluslararası paylaşım:

İzmir, sürdürülebilir turizm alanındaki birikimini dünya çapında aktarmak üzere 26-29 Nisan 2027 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Good Travel Summit ile uluslararası turizm profesyonellerini ağırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İZFAŞ ev sahipliğinde ve Green Destinations Good Travel Institute (GD-GTI) iş birliğiyle düzenlenen zirve, kentin deneyimlerinin tanıtılması ve somut iş birlikleri kurulması amacı taşıyor.

Hedeflenen katılımcılar ve tema:

Zirve; destinasyon yönetim kuruluşları, turizm otoriteleri, uluslararası tur operatörleri, online seyahat acenteleri, finans kuruluşları, teknoloji ve veri ortakları ile sürdürülebilirlik uzmanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek. "Pozitif Etkili Turizmi Tanıtmak ve Pazarlamak: Destinasyonları Tur Operatörleri ve Online Seyahat Acenteleriyle Buluşturmak" teması çerçevesinde, destinasyonların doğru pazarlarla eşleştirilmesi ve güvenilir veri temelli yatırımların teşvik edilmesi öne çıkacak.

Sürdürülebilir seyahatin geleceği masaya yatırılacak:

Dört gün sürecek program boyunca destinasyon yönetim kuruluşlarının yerel toplum beklentileriyle uyumu, tur operatörleri ve online acentelerin yeni destinasyon keşif süreçleri, doğrulanmış deneyimlerin yatırım çekmedeki rolü gibi başlıklar detaylı şekilde tartışılacak. Zirvenin amacı, artan küresel talebi somut iş birliklerine dönüştürmek ve destinasyonlarla seyahat sektörü arasında doğrudan bağlantılar kurulmasını sağlamak olarak açıklandı.

Programın yapısı ve saha deneyimleri:

Zirvenin ilk günü 26 Nisan'da katılımcılar için karşılama resepsiyonu düzenlenecek. 27 Nisan; açılış, ana konuşmalar, üst düzey paneller, stratejik görüşmeler ve gala yemeğine ayrılırken, 28 Nisan paralel çalıştaylar ve eşleştirme toplantılarıyla pratik iş birliği fırsatlarına odaklanacak. 29 Nisan ise katılımcılara İzmir'in sürdürülebilir turizm değerlerini yerinde görme imkânı tanınacak; Çeşme, Selçuk, Urla ve Menderes gibi merkezler ziyaret edilecek.

Ziyaret rotalarında Green Destinations'ın "En İyi 100 Hikâyesi" arasında yer alan Efes Tarlası Yaşam Köyü, Urla Bağ Yolu ve Efeler Yolu gibi örnekler bulunuyor. Katılımcılar ayrıca yerel kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan lezzetleri deneyimleyerek topluluk bazlı turizm modellerini yakından gözlemleme şansı elde edecekler.

Beklenen sonuçlar ve İzmir’in vizyonu:

Zirvenin, 200'ün üzerinde uluslararası sektör temsilcisini bir araya getirerek İzmir’in sürdürülebilir turizm deneyimini küresel sektöre taşıması hedefleniyor. Organizasyon sayesinde destinasyonlarla küresel seyahat pazarı arasında yeni bağlantılar kurulması, sorumlu turizm modellerinin geliştirilmesi ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Binlerce yıllık tarih, UNESCO alanları, zengin gastronomi ve kıyı peyzajıyla İzmir; doğal ve kültürel mirasını koruyan, yerel halk ve ziyaretçiler için kalıcı faydalar üreten bir turizm anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kent paydaşlarıyla yürütülen çalışmalarla kentin sürdürülebilir turizm vizyonunun uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

GOOD TRAVEL SUMMİT, 26-29 NİSAN 2027 TARİHLERİNDE İZMİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.