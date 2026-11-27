İzmir'de motosikletli zabıta timleri hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, denetim ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla motosikletli zabıta ekiplerini göreve başlattı. Ekipler, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda araçla ulaşımın güç olduğu durumlarda daha çabuk müdahale edebilecek şekilde planlandı.

Trafikte hız ve güvenlik:

Motosikletli zabıta timleri özellikle sabah yoğunluğunun yaşandığı güzergâhlarda devriye gezecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Altınyol gibi ana arterlerde görev alacak ekipler, yolda kalan veya arızalanan araçları tespit edip ilgili birimlere bildirecek. Olay yerine yetkili ekipler gelene dek, sürücüler ve araçlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına destek verilecek.

Bu uygulama sayesinde olası risklerin azaltılması ve trafik akışının korunması hedefleniyor; ayrıca yurttaşlardan gelen şikayetlere ve ihbarlara daha hızlı yanıt verilmesi planlanıyor.

Kamusal alan denetimleri ve bisikletli tim desteği:

Motosikletli ekiplerin görev alanı yalnızca trafikle sınırlı değil. Kaldırım ve yaya yolu işgalleri, izinsiz seyyar satış faaliyetleri ve kamusal alanların yanlış kullanımına yönelik denetimler de ekiplerin sorumlulukları arasında yer alıyor. Ana meydanlar, sahil şeritleri ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde devriye görevleri artırılacak ve gerektiğinde diğer zabıta personeline destek verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli zabıta timleri de paralel görev yapmaya devam ediyor. Çevre dostu bisikletlerle çalışan bu ekipler, yayalaştırılmış bölgeler başta olmak üzere Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi alanlarda düzenin sağlanmasına katkı veriyor.

Fatih Toprakdeviren, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürü, ekiplerin trafiğin yoğun olduğu saatlerde önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Toprakdeviren, yolda kalan veya arızalanan araçlara hızlı müdahale edildiğini, hem araç hem sürücü güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını ve bu sayede trafik akışına katkı sağlandığını ifade etti.

Yeni uygulama, kent içi ulaşımda esnek ve hızlı müdahale imkânı sağlayarak hem trafik güvenliğini güçlendirmeyi hem de kamusal alanların düzenini korumayı amaçlıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN DAHA AZ ETKİLENEREK HAREKET EDEBİLEN EKİPLER; ANA ARTERLERDE TRAFİK GÜVENLİĞİNE DESTEK VERECEK, KAMUSAL ALANLARI DENETLEYECEK VE YURTTAŞLARDAN GELEN İHBARLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE EDECEK.