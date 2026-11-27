Karaağaç ekibi göreve hazır:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından eğitimleri tamamlanan Karaağaç Mahallesi gönüllü itfaiye ekibi, göreve başlamak üzere hazır hale getirildi. Ekibin kullanacağı itfaiye aracının teslim töreni Kandıra İtfaiye Grubunda gerçekleştirildi. Teslimata; Gönüllü İtfaiyeciler Amiri Ali Özdemir, Kandıra Grup Amiri Aydın Kardaş, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köroğlu ve gönüllü itfaiyeciler katıldı.

Gönüllü ağ kent genelinde genişliyor:

Karaağaç Mahallesi ile birlikte kent genelinde gönüllü itfaiye hizmeti verilen nokta sayısı 6'ya yükseldi. Gönüllü ekipler şu mahallelerde görev yapıyor: Kartepe Maşukiye, Avluburun, Kandıra Cebeci, Derince İshakçılar, İzmit Akmeşe ve Kandıra Karaağaç. Yeni ekibin katılımı, yerel müdahale kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Operasyonel kapasite ve müdahale hazırlıkları:

Kocaeli'deki gönüllü itfaiye ekipleri yılda ortalama 400 olaya müdahale ederek profesyonel itfaiye teşkilatına destek sağlıyor. Ayrıca kent genelinde 105 farklı noktada bulundurulan 3 tonluk su tankerleri, olası yangınlarda ilk müdahale için hazır tutuluyor. Büyükşehir Belediyesi, gönüllü teşkilatı yaygınlaştırarak yangın ve diğer acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köroğlu, mahallesine kazandırılan itfaiye aracı ve gönüllü ekibe verilen destek dolayısıyla İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu'nu ziyaret etti. Köroğlu, ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini iletti ve yürütülen gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına verdiği destek için memnuniyetini dile getirdi.

KOCAELİ'DE YÜRÜTÜLEN GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, KANDIRA'NIN KARAAĞAÇ MAHALLESİ'NDE OLUŞTURULAN 12 KİŞİLİK EKİBE İTFAİYE ARACI TESLİM EDİLDİ.