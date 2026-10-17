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İzmir'de Bozdağ beyaza büründü: mevsimin ilk karı etkili oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi'nde mevsimin ilk karı etkili oldu; zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, Karayolları ve belediye ekipleri teyakkuzda.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Aslı Han

İzmir'de Bozdağ beyaza büründü: mevsimin ilk karı etkili oldu

Bozdağ'da ilk kar yağışı:

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde mevsimin ilk karı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan yağış zirveyi beyaz örtüyle kapladı ve bölge kış mevsimine adım attı.

Zirvede örtü ve yükseklik:

Yağışın ardından zirvede ölçülen kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yüksek rakımlarda oluşan beyaz örtü, çevre görüntüsünü değiştirdi ve mevsimsel koşulların erken etkisini gösterdi.

Ekiplerin hazırlığı ve yerel önlemler:

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti. Yetkililer, bölgede görevli ekiplerin olası müdahaleler için hazır beklediğini bildirdi ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Yerel erişim yollarında durumun takip edildiği, yüksek kesimlerdeki hava şartlarının kısa sürede değişebileceği vurgulanıyor. Bozdağ çevresinde yaşayanlar ve bölgeyi ziyaret edecekler için erken hazırlık ve dikkat çağrısı yapıldı.

İzmir&#039;de mevsimin ilk karı yağdı

İzmir'de mevsimin ilk karı yağdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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