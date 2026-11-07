İzmir'de gece vakti silahlı yağma suçundan 33 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

olayın ayrıntıları:

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan sorgulamada, şüpheli şahsın U.K. olduğu ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

gözaltı ve teslim süreci:

Ekiplerin çalışması sonucu zanlı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı