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İzmir'de gece vakti silahlı yağma suçundan 33 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

İzmir Emniyeti'nin operasyonunda gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.K. yakalandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de gece vakti silahlı yağma suçundan 33 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

olayın ayrıntıları:

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan sorgulamada, şüpheli şahsın U.K. olduğu ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 33 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

gözaltı ve teslim süreci:

Ekiplerin çalışması sonucu zanlı yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir&#039;de 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'de 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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